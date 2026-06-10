La Fiscalía pide prisión para Patrick Bruel por violaciones y agresiones sexuales

Bruel comparece este miércoles ante tres jueces que deben decidir sobre su suerte tras haber estado bajo custodia 48 horas durante las que ha sido interrogado por violencias sexuales sobre la base de las denuncias de trece víctimas, señaló la Fiscalía en un comunicado.

El Ministerio Público reclama su procesamiento por agresiones presuntamente cometidas a nueve de esas víctimas entre 2010 y 2019 por hechos que ocurrieron en Bruselas, Neuilly sur Seine, Dinard, L'Isle de la Sorgue, París, Grenoble, Perpiñán, Ajaccio y Nyon.

No obstante, a los jueces de instrucción se les comunican los procedimientos para las trece que han sido examinadas durante los interrogatorios de Bruel, de forma que puedan verificar si hay prescripción y tener conocimiento del conjunto.

El cantante había sido convocado el lunes por la mañana, lo que evitó que las fuerzas del orden fueran a arrestarlo para esos interrogatorios.

A través de sus abogados, había indicado que estaba "a disposición de la justicia" para responder "a todas las preguntas de los investigadores" y que tenía intención de aportar "todos los elementos necesarios para demostrar su inocencia".

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La semana pasada, Bruel suspendió las representaciones en París de la obra de teatro 'Deuxième Partie' (Segunda parte), que protagonizaba.

El pasado 29 de mayo había anunciado igualmente la cancelación también de todos sus conciertos previstos hasta septiembre, incluidos los programados en varios festivales y tres actuaciones en París, en nombre de la "serenidad" por las investigaciones judiciales que tiene abiertas en su contra.