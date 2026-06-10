"Las actas del extranjero nos dan mucho aliento", dice Fujimori con miras a ganar en Perú

Con el 97,8 % del escrutinio, Sánchez gana a Fujimori con un 50,01 % frente al 49,98 %, mientras que en el extranjero, donde se han contabilizado el 83,4 % de los votos, la derechista alcanza 63,3 % del sufragio frente al 36,6 % del izquierdista.

"(Estamos) muy prudentes, vamos a esperar las cifras oficiales pero sin duda cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que vienen del extranjero pues nos da mucho aliento", dijo Fujimori a medios locales en la puerta de su domicilio, en el distrito residencial de San Borja.

Sánchez, que compite en nombre del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) sostuvo antes y después de la jornada electoral que respetarán los resultados, pero movimientos cercanos a su partido, Juntos por el Perú, han convocado algunas marchas en defensa del voto popular.

"Hay que actuar con mucha cautela, y con mucha responsabilidad. Lo importante es que hoy os ciudadano están muy informados y las redes sociales permiten que la información llegue a todos. (...) Dato mata relato, más allá de los comentarios que puedan tener (Juntos por el Perú), lo importante es lo que señalan las actas que la voluntad popular se respete", agregó.

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular indicó que Sánchez en su momento ha señalado que va a respetar los resultados finales y se remite a esa declaración.

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Fujimori señaló que han mantenido la esperanza de ganar desde el inicio, pues a pesar de declararse un empate técnico al final de la jornada electoral, sabían que las actas de la región amazónica de Loreto, así como las del extranjero, ambas tradicionalmente favorables a la candidata, iban a tardar en llegar.

"Pero también tenemos que entender que nuestro país está fragmentado y vamos a tener que sobretodo tender puentes de unidad", afirmó la candidata, que aspira a la Presidencia por cuarta vez consecutiva, tras haber perdido las tres veces anteriores en la segunda vuelta.

Sánchez tiene una diferencia de 0,028 puntos porcentuales sobre la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), razón por la cual ambos partidos mantienen una estrecha vigilancia del último tramo del cómputo de votos, que se definirá entre la votación en el extranjero y las actas de votación observadas que han sido derivadas a los jurados electorales.