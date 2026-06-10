Las diez mayores salidas a bolsa de la historia

Esta es la relación de los diez mayores estrenos bursátiles de la historia por captación de fondos hasta la fecha:

1.- La petrolera estatal saudí Aramco, que controla alrededor del 10 % del suministro mundial de crudo, protagonizó en diciembre de 2019 el mayor debut bursátil de la historia al recaudar 25.600 millones de dólares en la bolsa de valores de Riad.

2.- El gigante chino de Internet Alibaba, dedicado al comercio electrónico 'online', obtuvo 21.800 millones de dólares en septiembre de 2014, que luego se ampliaron hasta 25.000 millones de dólares.

3.- La rama de telefonía móvil del gigante nipón Softbank Group recaudó inicialmente 21.300 millones de dólares en diciembre de 2018, que se ampliaron a 23.500 millones de dólares en la que fue la mayor oferta pública de acciones del país asiático.

4.- El gigante automovilístico estadounidense General Motors regresó al parqué de Wall Street en noviembre de 2010, casi año y medio después de haberse declarado en bancarrota, y recabó más de 23.000 millones de los inversores.

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5.- El Banco Agrícola de China (AgBank) registró un estreno bursátil en Shanghái y Hong Kong de 21.800 millones de dólares en julio de 2010.

6.- La aseguradora asiática AIA, filial de AIG Group, captó en total 20.500 millones de dólares en 2010 con su salida a bolsa en Hong Kong.

7.- El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), el mayor del país por volumen de préstamos, salió a bolsa en octubre de 2006 en los parqués de Shanghái y Hong Kong y captó cerca de 19.300 millones de dólares.

8.- La operadora de telefonía móvil japonesa NTT Docomo, una de las divisiones del antiguo monopolio de comunicaciones, arrancó en el índice Nikkei de Tokio con una colocación de 18.400 millones de dólares en 1998.

9.- La compañía italiana Enel, una de las mayores eléctricas europeas, aterrizó en las bolsas de Nueva York y Milán en octubre de 1999 con una captación de 18.300 millones de dólares.

10.- La compañía estadounidense de servicios de pago VISA consiguió 17.900 millones de dólares en marzo de 2008 en Wall Street.