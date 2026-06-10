Los diputados de Brasil admiten un proyecto de ley para rebajar la edad penal a 16 años

La propuesta fue impulsada por aliados del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, con el apoyo de las fuerzas de centro y derecha, y fue aprobada en la Comisión de Constitución y Justicia con 44 votos a favor y 18 en contra.

El proyecto, que se presenta a menos de cuatro meses de las elecciones de octubre, dio lugar a debates acalorados durante varias semanas entre los bolsonaristas y las fuerzas progresistas, que lo tachan de "demagógico".

"Es una falacia afirmar que reducir la edad penal va a resolver el problema. El problema está en la demagogia y en el discurso fácil de los períodos electorales", afirmó la diputada Talíria Petrone, del Partido Socialismo y Libertad.

Flávio Bolsonaro, hijo primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, es un firme defensor de la rebaja de la edad penal y de cara a las elecciones está prometiendo mano dura contra la criminalidad, tema que supone la principal preocupación de los brasileños.

El diputado Jonildo de José Assis, del mismo partido de Bolsonaro, apeló a la sensación de impunidad que sufren las familias de las víctimas.

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"Si una persona tiene un familiar o un ser querido que fue víctima de un homicidio cometido por alguien de 18 o 19 años, el sentimiento es que esa persona se pudra en la cárcel. Pero si el homicida tiene 17 o 16 años, entonces no. (...) ¿Dónde queda la racionalidad de una madre, de un padre o de una familia que perdió a un hijo asesinado?", expresó.

No obstante, la propuesta fue criticada por la fiscal del estado de Paraná (sur) Danielle Tuoto, que participó de una de las primeras audiencias públicas en la Cámara, que aludió entre otros motivos a la falta de capacidad del sistema penitenciario.

"El sistema penitenciario brasileño ya no tiene capacidad para encarcelar ni siquiera a todos los adultos condenados por delitos graves. No existen plazas para esos jóvenes en las cárceles de adultos y tampoco existe una estructura intermedia para recibirlos", dijo Tuoto a EFE.

Según la fiscal, sin espacio en las cárceles, es posible que los jueces opten por dejar a los menores en libertad.

"El efecto práctico sería dejar en libertad a jóvenes de 16 a 18 años que hoy podrían estar cumpliendo medidas socioeducativas", comentó Tuoto.

La enmienda constitucional deberá ser analizada ahora por una comisión especial y posteriormente, deberá ser votada en los plenos de la Cámara de los Diputados y el Senado, donde es necesario el apoyo de dos tercios de los parlamentarios.