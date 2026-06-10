Lula advierte sobre posible influencia de la derecha en las protestas en México

Cientos de docentes mexicanos mantienen desde hace días protestas para evidenciar su descontento por la respuesta del Gobierno federal a sus demandas laborales y salariales.

"Ahora mismo en México está pasando un poco de lo que ocurrió aquí en 2013", afirmó Lula durante un discurso en un evento en Brasilia.

El mandatario recordó que en Brasil una "reivindicación de 20 centavos" de aumento en el transporte público sirvió de pretexto "para que la extrema derecha se tomara las calles".

"Todo el mundo sabe que 20 centavos no causaría ninguna revolución en ningún lugar del mundo", dijo, y agregó que a partir de ese movimiento se desencadenó el proceso que culminó con el juicio político que destituyó a la entonces presidenta Dilma Rousseff dos años después.

Lula insinuó además que fuerzas externas podrían estar involucradas en la agitación mexicana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"A veces pienso que hay el dedo de alguien, y tal vez ni siquiera sea mexicano", señaló.

"Necesitamos estar muy atentos", enfatizó el mandatario, quien indicó que el tema sería abordado en una conversación telefónica que sostendrá con su homóloga este mismo miércoles.

Las protestas de Brasil en junio de 2013 llevaron a millones de brasileños a las calles de varias ciudades del país por el aumento en las tarifas del transporte público.

Las manifestaciones se convirtieron en un estallido social masivo contra la corrupción y los altos gastos públicos en la extinta Copa Confederaciones y para el Mundial de Fútbol de Brasil 2014.