Macron invita a cumbre G7 a 4 países árabes y Zelenski para tratar guerras Irán y Ucrania

Macron confirmó además que también asistirá, como se esperaba, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Durante un encuentro en el Elíseo con representantes de la sociedad civil que han participado en grupos de trabajo sobre diferentes temas que serán abordados en la cumbre de Evian, del lunes al miércoles próximos, Macron detalló el programa día a día y explicó que esos cuatro países estarán asociados a una reunión de los líderes del G7 dedicada a analizar las consecuencias regionales e internacionales de la guerra en Oriente Próximo.

"La cuestión de Ormuz, las negociaciones sobre Irán y la energía tienen un impacto real en nuestras economías", afirmó el presidente francés en el evento trasmitido en directo en sus redes sociales, y consideró "muy importante" tratar de encontrar "vías y medios de cooperación" con los países de la región.

Según detalló Macron, la cumbre comenzará el lunes por la noche con una reunión restringida de los líderes del G7 (Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Japón) dedicada a las principales crisis internacionales.

El martes por la mañana tendrá lugar una sesión con Zelenski, centrada en el apoyo a Ucrania y en la búsqueda de una posición común entre los socios del grupo.

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"Eso es muy importante para nosotros porque es necesario reconstruir una convergencia dentro del G7 en apoyo a Ucrania en los distintos aspectos, evidentemente de la guerra, del apoyo, de las negociaciones y también a largo plazo", señaló Macron.

Será después cuando los dirigentes de Egipto, Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos se incorporarán a los debates sobre Oriente Medio, la seguridad energética y las conversaciones en torno al programa nuclear iraní.

A partir del mediodía del martes, el presidente francés avanzó que la agenda incluirá una sesión sobre la cooperación Norte-Sur y los mecanismos de financiación del desarrollo, con la participación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, así como representantes de Corea del Sur, India, Kenia y Brasil.

Es un tema en el que la presidencia francesa, dijo, "ha trabajado mucho".

La jornada final del miércoles estará dedicada a los desequilibrios económicos mundiales y al crecimiento, un aspecto en el que su equipo ha trabajado especialmente, destacó Macron.

Y recordó que fruto de ese trabajo mañana celebrará por videconferencia una reunión que han denominado 'Cumbre de las Convergencias', en la que estarán los miembros del G7 y en la que participará también China, que será invitada, además de Austria. "Esa reunión servirá para preparar la sesión del próximo miércoles dedicada precisamente a estos desequilibrios", incidió.

Posteriormente, en la última jornada de la cumbre de Evian, los líderes del G7 hablarán también de cuestiones relacionadas con la regulación tecnológica, la soberanía digital y la ciberseguridad, en un encuentro que reunirá a empresas tecnológicas de los países miembros del grupo, enumeró el presidente francés.

Macron señaló finalmente que, además de las sesiones plenarias, la presidencia francesa prevé la adopción en Evian de siete declaraciones temáticas paralelas al comunicado final de la cumbre.