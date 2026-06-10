Merz se reúne con sindicatos y patronal para tratar de impulsar reformas impopulares

A pesar de las expectativas que el Ejecutivo alemán había creado originalmente sobre el encuentro, que se prolongará según está previsto hasta bien entrada la noche, este miércoles el portavoz adjunto de la cancillería, Steffen Meyer, admitió que la aspiración es tan sólo "escuchar" y "facilitar la participación de los interlocutores sociales".

"Se trata de comparar si vemos los problemas de la misma manera, si compartimos las premisas fundamentales", dijo en una rueda de prensa ordinaria en Berlín y se declaró convencido de que "existen puntos de corte" con respecto a las reformas del IRPF, las pensiones y el sistema de seguridad social que desea el Gobierno.

Meyer reconoció que en la sociedad se están dando ahora mismo "debates intensivos" sobre estas cuestiones, pero defendió la necesidad de realizar estas reformas estructurales para preservar la competitividad económica y el futuro del Estado social.

No obstante, de acuerdo con medios germanos como el semanario Spiegel, no es de esperar que la reunión de este miércoles transcurra bajo el signo de la concordia, en vista del abismo existente entre las posturas de los distintos interlocutores.

Así, la plataforma sindical DGB, la más importante del país, ha reclamado una reforma fiscal que pase por mayores contribuciones para quienes disfrutan de sueldos más altos y la reintroducción de un impuesto a las fortunas.

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Por el contrario, el presidente de la Asociación Federal de Empleadores (BDA), Rainer Dulger, ha pedido públicamente ralentizar la subida de las pensiones de jubilación.

Entre las reformas más polémicas que se debaten está la flexibilización de jornada laboral, la subida de la edad de jubilación o los recortes del sistema del seguro de dependencia.

En este contexto, las dificultades de Merz para ver aprobados sus planes de reforma antes del verano no surgen sólo de la oposición externa, sino también de las desavenencias con sus socios de coalición socialdemócratas, que controlan los ministerios clave de Finanzas y Trabajo y Asuntos Sociales, entre otros.

De la supuesta frustración del canciller democristiano da fe la frase "mi paciencia se ha acabado, también con los socialdemócratas", que según el diario Rheinische Post pronunció el martes en una reunión de su grupo parlamentario, al abordar el bloqueo desde hace seis meses de un proyecto de ley para acelerar la construcción de grandes proyectos de infraestructura.

Poco más de un año después de asumir el Gobierno, la popularidad de Merz ha caído a su nivel más bajo y su Unión Democristiana (CDU) ha sido superada en las encuestas de intención de voto por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Según un sondeo publicado esta semana elaborado por INSA, este partido ganaría ahora mismo las elecciones con un 29 % de los votos -el valor más alto calculado hasta la fecha-, mientras que la CDU/CSU obtendría sólo un 21 % y sus socios socialdemócratas quedarían cuartos, con un 12 %.