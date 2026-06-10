Nasser Kamel cesará como secretario general de la Unión por el Mediterráneo este junio

Kamel cesará a finales de mes tras agotar el mandato en diciembre y mientras todavía se está negociando su relevo, indicaron este miércoles a EFE fuentes de la UpM, una organización intergubernamental formada por 43 Estados miembros de Europa y de la cuenca mediterránea.

Al frente de la Unión por el Mediterráneo desde 2018, el diplomático participó este miércoles en el último encuentro de la Reunión de Altos Funcionarios de la UpM.

Este encuentro se celebra trimestralmente y reúne a embajadores o altos funcionarios de los Ministerios de Asuntos Exteriores de los países miembros, así como representantes de la Unión Europea, el Banco Europeo de Inversiones, la Liga de Estados Árabes o la Fundación Anna Lindh.

Aprovechando esta reunión, el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación español, José Manuel Albares, mantuvo una reunión bilateral con Kamel y le agradeció el trabajo durante estos años, explicó el ministerio en un comunicado.

El ministro español destacó "su compromiso profesional y personal con el proyecto mediterráneo, desempeñando un papel fundamental en los últimos años a la hora de dar forma a la UpM".

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También subrayó "su labor para convertir esta institución en una pieza clave de la agenda euromediterránea".

Durante la Reunión de Altos Funcionarios de la UpM, el ministro defendió la importancia del diálogo euroárabe como vía para avanzar hacia la paz y la estabilidad en la región del mediterráneo.

Al respecto, remarcó que "las opciones unilaterales no serán una opción para la paz y la única alternativa viable para restablecer la paz y la estabilidad en la región es el diálogo y la diplomacia".