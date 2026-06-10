Petro carga contra la IA en sesión de ONU sobre Oriente Medio: "Puede acabar la humanidad"

"Los dos hechos que pueden acabar la humanidad, dependiendo de nuestras decisiones, son la inteligencia artificial en manos privadas y pocas poderosas y económicamente, que es lo que hay hoy, y el consumo generalizado de hidrocarburos por codicia que ha llevado a la crisis humanitaria de la guerra", declaró Petro ante el Consejo de Seguridad.

El líder colombiano presidió una sesión del Consejo sobre la búsqueda de soluciones para lograr la paz en Oriente Medio convocada por Colombia, que este mes de junio ostenta la presidencia rotatoria del órgano.

Petro centró la más de media hora de intervención en advertir de las amenazas de la inteligencia artificial si no se controla. Mencionó en varias ocasiones al físico Stephen Hawking y alertó de que la tecnología tiene un fuerte poder para dar alas a un discurso antidemocrático y contra los migrantes.

Por eso, Petro propuso que sea "regulada globalmente" ya que "no puede ser manejada por cinco intereses de individuos privados".

"No hay tecnología neutral", aseguró.

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Según dijo, una de las razones que hacen al discurso antiinmigración "mucho más poderoso hoy" es su expansión a través de la IA: "Es decir, la manipulación de la conciencia humana por pocos individuos con mucho poder".

El mandatario colombiano relacionó el auge de este discurso impulsado por la IA con fenómenos como la oleada de violencia antiinmigrante desatada en Belfast, el racismo y el aumento de los conflictos armados.

Petro sostuvo que la "codicia" por los hidrocarburos está detrás de las guerras actuales y aseguró que "los 20.000 asesinados en Gaza no se pueden ocultar por ningún interés económico o político".

"Volvemos a los nazis y es lo que también está ocurriendo hoy en día y en forma extensiva: ya no es Gaza, que es el origen cultural, llamémoslo así, de la guerra en Oriente Medio, pero que se acumula con la existencia de petróleo y con la existencia de armas nucleares y nos provoca la situación actual en el Medio Oriente, que se intenta resolver con más misiles, con más guerra", declaró el presidente colombiano.