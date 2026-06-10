Regulador digital británico advierte que tomará medidas por contenidos violentos en redes

Ofcom, que supervisa el sector de comunicaciones, recuerda que el apuñalamiento de un local a manos de un sudanés por motivos desconocidos provocó disturbios, "de los que algunos parecen haber sido incitados en línea, entre ellos incidentes violentos de carácter racial, ataques incendiarios contra hogares y vehículos y ataques a la policía".

El regulador recuerda en su comunicado dirigido a las plataformas digitales que esta situación no es nueva, y que en cada crisis se manifiesta un mismo patrón: que el "contenido ilegal" difundido en las redes se acaba traduciendo en delitos de odio y violencia.

Y aunque hay una batería de medidas para limitar el odio digital que debe superar aún un trámite parlamentario, Ofcom pide a las plataformas que no esperen hasta completar este trámite: "Dada la urgencia de la situación, esperamos de ustedes que atajen los contenidos violentos".

La carta no menciona ninguna plataforma en concreto, aunque en el caos de ayer una de las redes más activas en la propagación de discursos radicales fue X, propiedad de Elon Musk, que dedicó varios "posts" a lo que sucedía en Belfast, entre ellos un mensaje de un político ultraderechista que decía "Millones deben irse de aquí", junto a la fotografía del sudanés que atacó a un ciudadano norilandés.

Ofcom concluye su mensaje con esta advertencia: "No dudaremos en tomar acciones suplementarias con los servicios que no cumplan la Ley de Seguridad en línea para proteger al pueblo británico de todo daño".