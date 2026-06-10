Rusia dice que responderá con dureza al nuevo paquete de sanciones de la UE

“Obviamente, por nuestra parte en respuesta al nuevo paquete de sanciones de la UE seguirán medidas efectivas y duras”, dijo María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores, en rueda de prensa.

Añadió que en Bruselas “no quieren entender, de ninguna de las maneras, que no han alcanzado ni alcanzarán su objetivo, que es influir en nuestra política soberana”.

“Pero como los burócratas europeos ya no son capaces de detener la espiral de sanciones y, lo que es más importante, no saben hacer otra cosa, lo único que les queda es amenazarnos con nuevas restricciones, sin preguntarse las consecuencias que tendrán éstas para Bruselas”, señaló.

La Comisión Europea (CE) presentó este martes el vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que incluye nuevas medidas de presión en “la energía, el sector financiero y de criptomonedas, el comercio y por primera vez incluimos la pesca".

Según explicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el paquete también prevé la congelación temporal del tope del precio del petróleo ruso y la designación de instituciones utilizadas por Moscú para generar ingresos y eludir las sanciones de la UE.

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Añadió que la UE seguirá sancionando a la flota fantasma y se propondrá incluir 30 buques más en la lista, además de los 632 ya sancionados, además de que, por primera vez, se apuntará a los buques que prestan apoyo a la flota paralela y se atacará a las infraestructuras críticas como puertos, aeropuertos o refinerías que se dedican al comercio o procesamiento de petróleo ruso.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, precisó por su parte que el paquete se dirigirá contra bancos, fabricantes de armas, operadores de petróleo, refinerías y operadores de criptomonedas en terceros países.