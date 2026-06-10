Seis personas armadas abordan un carguero en aguas del Yemen, según la Marina británica

En una nota de advertencia colgada en su página web, la UKMTO señala que ha recibido un informe de un incidente ocurrido a 88 millas náuticas (unos 141 kilómetros) al suroeste de Balhaf, en el Yemen.

Un carguero, cuya bandera no se especifica, informó haber sido abordado por una embarcación con seis personas armadas a bordo, con un intercambio de disparos entre esa nave y el equipo de seguridad del buque de carga.

Este tiroteo provocó que la embarcación se alejara, precisa la UKMTO, que afirma que las autoridades están investigando el incidente.

Las aguas del Yemen son un punto caliente en la intensa violencia vinculada a la crisis geopolítica en Oriente Medio, intensificada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, aliado de los rebeldes hutíes del Yemen.