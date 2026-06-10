SpaceX reserva un 10 % de su salida a bolsa para los pequeños inversores europeos

De la oferta global de 555,5 millones de acciones, la compañía, cuya valoración superará los 1,5 billones de euros, ha reservado hasta 55,55 millones de títulos para el tramo minorista europeo, que previsiblemente quedará suscrito en las próximas horas, según fuentes cercanas a la operación.

El plazo para la compra de esas acciones en Europa por parte de los pequeños inversores se abrió el pasado viernes 5 de junio, después de que el regulador alemán, BaFin, aprobara el folleto europeo, y se cerrará el jueves a las 18:00 horas, un día antes del debut bursátil.

El visto bueno del supervisor alemán permite que participen en la operación no solo inversores de Alemania, sino también de España, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Noruega.

SpaceX cotizará en el Nasdaq bajo el signo SPCX y los más de 55 millones de acciones reservados para los pequeños inversores europeos se pueden comprar a un precio máximo de 162 dólares (140 euros), aunque el precio definitivo será único para todos los inversores globales y se espera que se sitúe en el entorno de los 135 dólares por acción.

El Banco Santander, que figura entre las entidades colocadoras europeas, actúa como representante en España para facilitar el acceso de los inversores locales a la oferta.

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A través del grupo que preside Ana Botín se pueden canalizar las órdenes de compra de los inversores en España.

En paralelo, diferentes neobancos, como Revolut o Trade Republic, y brókers, como DeGiro e Interactive, permitirán a los inversores minoristas europeos participar en la suscripción de acciones a través de sus propias plataformas digitales.

A pesar de la apertura al mercado público, Elon Musk mantendrá el control sobre SpaceX con un derecho de voto cercano al 84 %.

Esto se debe a que las acciones que se ponen a la venta (Clase A) otorgan un derecho de voto por título, mientras que las acciones Clase B en manos de Musk cuentan con 10 votos por acción y el derecho de nombrar a la mayoría del consejo de administración.

Con esta operación, SpaceX espera recaudar unos 69.000 millones de euros (75.000 millones de dólares), con los que pretende reforzar la expansión de su infraestructura de computación para IA, el desarrollo del sistema de lanzamiento Starship y el escalado de su constelación de satélites Starlink.

Como expone su plan financiero, en los próximos años SpaceX no pagará dividendos en efectivo a los titulares de sus acciones y tiene la intención de retener el beneficio para financiar el crecimiento del negocio.

En el ejercicio 2025, la compañía perdió 4.937 millones de dólares (4.274 millones de euros).

Pese a ello, el mercado da por hecho que la operación tendrá sobredemanda, es decir, los inversores estarán dispuestos a adquirir más títulos de los 555,55 millones que se ponen a la venta, aunque habrá un tramo de hasta 83,33 millones de acciones adicionales destinadas específicamente a cubrir "potenciales sobreadjudicaciones".

Aunque la operación es una de las más ambiciosas de la historia, el folleto advierte de que los inversores deben estar preparados para una alta volatilidad y la posibilidad de perder todo o parte del capital invertido, dada la naturaleza experimental de muchas de sus tecnologías.