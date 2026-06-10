Starmer no tolerará la violencia contra personas "por su origen" como pasó ayer en Belfast

Jóvenes violentos, muchos encapuchados, incendiaron vehículos, autobuses y viviendas después de que en las redes aparecieran convocatorias a manifestarse en diferentes puntos de Irlanda del Norte para protestar por esa agresión, que fue grabada con cámaras de teléfonos y que se inició por razones desconocidas.

"Las escenas de anoche en Belfast fueron impactantes y completamente inaceptables. No hay justificación para la violencia y el desorden que presenciamos, que amenazaron a nuestras comunidades, ni para quienes los incitaron, ya sea en línea o en cualquier otro lugar. Es evidente que anoche se atacó a personas por su origen y no lo toleraré", afirmó Starmer en su cuenta de la red X.

Se refería a la quema de autobuses y contenedores, agravadas luego por ataques a viviendas sociales donde suelen alojarse emigrantes tras obtener asilo en el país o durante el proceso de resolución de su caso. Algunas familias tuvieron que ser evacuadas a toda prisa.

El primer ministro resaltó que los responsables de los disturbios sentirán "todo el peso de la ley" al tiempo que agradeció a las fuerzas del orden de la provincia británica por la "valentía" para velar por la seguridad de la población.

Dijo también que se ha puesto en contacto con las autoridades de Irlanda de Norte para abordar la situación y coincidieron en que la prioridad debe ser "un llamamiento a la calma".

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El servicio de bomberos de Irlanda del Norte llegó a registrar ayer entre las 19.00 horas (18.00 GMT) y la medianoche más de 200 llamadas y debieron intervenir en 62 áreas, la mayoría en la capital de la provincia, donde fueron necesarias 21 unidades adicionales para hacer frente a las emergencias.

El supuesto agresor del apuñalamiento del lunes, identificado como el sudanés Hadi Alodid de 30 años, compareció hoy ante un juzgado de Belfast acusado de intento de asesinato y de estar en posesión de un arma blanca.

La Policía norirlandesa (PSNI) informó el martes de que la víctima del apuñalamiento, un hombre de unos 40 años, permanece hospitalizado con heridas graves en la cara, cuello y espalda.

Varias ciudades de la provincia han sido escenario en los últimos años de protestas violentas organizadas después de incidentes atribuidos supuestamente a la comunidad migrante de la provincia.