Suspenden un festival con Nathy Peluso y Rels B en España por la visita del papa

El dispositivo especial de la visita del papa a la isla no permite la celebración de otro evento multitudinario que coincida, detallaron a EFE fuentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz.
Asimismo, no está autorizado que el viernes se lleven a cabo pruebas de sonido ni de iluminación en la Dársena de Los Llanos del puerto durante todo el día.
El viernes 12 de junio estaba previsto que actuara en el puerto de Santa Cruz de Tenerife dentro del Tenerife Music Festival Rels B, Nathy Peluso y el grupo español El Arrebato.
El sábado, cuando ya no hay restricciones, está previsto que actúe Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro.