Suspenden un festival con Nathy Peluso y Rels B en España por la visita del papa

Santa Cruz de Tenerife (España), 10 jun (EFE).- Las autoridades locales suspendieron los conciertos programados para este viernes en el Tenerife Music Festival, celebrado en esta isla de Canarias (sur de España) y en la que iban a actuar Rels B y Nathy Peluso, ya que se iban a celebrar en el recinto portuario poco después de la misa que allí oficiará el papa León XIV.