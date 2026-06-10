Trump: Irán tardó demasiado en negociar un acuerdo y ahora pagará las consecuencias

"Irán solo habla y no actúa. ¡El matón de Oriente Medio está MUERTO! Han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría beneficiado enormemente, ¡ahora tendrán que pagar las consecuencias!", dijo Trump en su red social, Truth Social, después de que Irán afirmara que va a revisar la continuación de las negociaciones tras las últimas hostilidades.

Esta pasada noche ha sido la peor, en términos de ataques, desde el alto el fuego establecido el 8 de abril, después de que las fuerzas estadounidenses atacasen varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Irán respondió con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, incluido Jordania, Kuwait y Baréin, un extremo negado por Washington.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, aseguró este miércoles que, tras estos ataques, van a "revisar la situación actual" de las negociaciones con EE.UU., ya que "el proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar".

Trump apuntó en su publicación en Truth que "el ejército iraní es un completo desastre" e insistió en que "gran parte de él, como su Armada y Fuerza Aérea, ya ni siquiera existe; han sido totalmente derrotados".

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Autoridades iraníes afirmaron que en los ataques estadounidenses fueron destruidas varias torres de comunicaciones y dos desalinizadoras en la zona de Sirik, lo que ha dejado sin agua potable a 20.000 personas.