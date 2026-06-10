Un centro de innovación apoyado por Brasil buscará transformar la agricultura del Caribe

Se trata de un proyecto de cooperación liderado por el gobierno de Brasil, el de Guyana y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), mediante el cual se instalará el centro de ciencia e innovación en Guyana en el segundo semestre de 2026, para que desde allí se desarrollen iniciativas de innovación, transferencia tecnológica y capacitación agrícola.

"La misión es acelerar la transformación de la agricultura de Guyana y la región con nuevas tecnologías que permitan crear valor, mejorar la resiliencia climática, producir semillas y crear un ecosistema técnico que fortaleza nuestra seguridad alimentaria", dijo en un comunicado del IICA el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali.

La Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA), de carácter público, liderará el componente científico de este centro que tendrá como algunas de sus funciones el abordaje de las restricciones a la productividad, la vulnerabilidad a los eventos climáticos extremos y la limitada capacidad regional de los países del Caribe para la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología.

También será prioridad el fortalecimiento de las capacidades regionales para abordar pestes y enfermedades transfronterizas que afectan la producción animal y vegetal; y la capacitación de científicos y técnicos agrícolas del Caribe en temas como manejo de agua, bosques y recuperación de tierras degradadas, explicó el IICA.

"Georgetown, capital de Guyana, servirá como base operacional de la plataforma para la cooperación técnica, la difusión de conocimientos y la construcción de capacidades en el Caribe, con foco en el aprovechamiento del desarrollo de Brasil en agricultura tropical, que es referencia en el mundo", destacó el IICA.

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El director general del IICA, Muhammad Ibrahim, explicó que el instituto reconoce la enorme heterogeneidad de la agricultura y los sistemas agroalimentarios de los países de las Américas, y sostuvo que el Caribe necesita fortalecer la resiliencia de su agricultura con soluciones específicamente adaptadas a los sistemas de producción tropical.

"Brasil tiene una enorme experiencia y condiciones agroecológicas y ecosistemas muchas veces similares. Y EMBRAPA es líder por su capacidad técnica en temas como agricultura de precisión, edición génica y programas que generan incentivos para agricultores que utilizan prácticas productivas bajas en carbono", explicó Ibrahim.