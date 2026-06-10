Un mural gigante homenajea en Buenos Aires a Charly García, "prócer del rock"

La tradicional disquería y librería Zivals, ubicada en la céntrica esquina de las avenidas Corrientes y Callao de la capital argentina, decidió festejar su 55° aniversario encargando a Ron, reconocido a nivel mundial como muralista y artista de grafiti, una reinterpretación de la tapa del disco 'Clics Modernos', editado por García en 1983 y que incluía una imagen del músico en Nueva York.

Sobre la terraza del local, una enorme pared retrata en pintura de aerosol a García con un notable parecido a la foto original, en blanco y negro, pero incorpora escenas del paisaje de Buenos Aires, en una suerte de traducción del original neoyorquino a un homenaje a la ciudad sudamericana.

"Cuando me acercaron la propuesta fue una alegría enorme porque era una asignatura pendiente pintar a un ídolo del rock que no había pintado, un prócer", dijo a EFE Ron a los pies de su obra.

El muralista es autor de más de 400 obras en ciudades como Londres, Bristol, Miami, Tenerife y Berlín, además de murales icónicos en Argentina dedicados a Diego Maradona, Lionel Messi y el papa Francisco.

"Yo fui a un grafitero y le dije 'si esto literalmente es una pared de Buenos Aires, necesitamos que esté grafiteada como esa pared de Manhattan, así que hace lo que quieras", explicó Ron, que incluyó a artistas locales en su obra y que consideró que el mural conecta "al mundo del arte urbano, el mundo musical y el mundo de los libros".

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'Clics Modernos', segundo disco solista de García, ya pertenece al acervo cultural de Argentina por canciones como 'Nos siguen pegando abajo' o 'Los dinosaurios', que decodificaron un estado de ánimo colectivo de la década de 1980, entre el inminente regreso de la democracia tras años de dictadura cívico militar y las cicatrices que aquel período había dejado en la sociedad.

Alfredo Suhring, gerente de Zivals y uno de los impulsores del homenaje, se mostró orgulloso de la obra y comentó a EFE que el mural contó con la aprobación del músico, que asistió en persona: "Charly García estuvo unos días antes (de la inauguración), cuando estaban todavía los andamios, para dar el aval a la obra".

Fundada en marzo de 1971, Zivals fue una de las primeras tiendas de Argentina en combinar música y libros bajo un mismo techo con la propuesta de ser "especialista en todo", de acuerdo a sus propietarios, al ofrecer al público un catálogo profundo en rock, tango, folklore, música clásica, jazz y música del mundo.