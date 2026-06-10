Zelenski confirma ataque con misiles de crucero Flamingo a una planta militar rusa

Zelenski confirmó asimismo otro ataque con armamento no especificado en el que fue alcanzada la refinería de la ciudad de Kuibishev, en la región de Samara y situada a más de 900 kilómetros de la frontera con Ucrania. Fuentes no oficiales rusas también habían dado cuenta de este ataque.

Añadió que el Ejército y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) también golpearon en las primeras horas del miércoles dos infraestructuras en la región rusa de Vladímir situadas a unos 700 kilómetros del territorio ucraniano.

Las autoridades rusas habían informado este miércoles del derribo sobre varias regiones del país o bajo control ruso de más de 300 drones ucranianos. El ataque ucraniano provocó daños materiales en varias regiones, según esas mismas fuentes oficiales.