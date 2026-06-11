Video: empresario alertó sobre millonario cobro por atención en sanatorio de Punta Cana

El fundador del Grupo Luminotecnia, Rubén Mujica, contó que cuando su esposa se había internado en mayo pasado durante tres días en el Hospiten Bávaro de Punta Cana -Republica Dominicana- la suma había alcanzado los 9.000 dólares.

Según comenta, fue por una indisposición intestinal que no requirió ningún tipo de estudio complejo ni mucho menos una intervención, por lo que el monto le pareció una “un robo, una estafa”.

“Son unos sinvergüenzas; estuvo tres días. No tuvo ningún examen importante que hacer. Solamente un tratamiento de recuperación, nada de imágenes, ninguna cirugía, nada, nada, solamente internación esperando su recuperación”, mencionó.

Asimismo, confirmó que el dinero fue pagado pese a que contaban con un seguro médico internacional, por lo que nuevamente calificó que “es una vergüenza que se aprovechen así”.

Lea más: La mansión de Julio Iglesias en Punta Cana, lujo y privacidad en el Caribe

“No se puede cortar una manzana”

Otro punto que mencionó Mujica es que pese a ser 900 dólares la internación por día y 450 dólares por la visita de una gastroenteróloga, el hospital ofrecería comidas con cubiertos de plástico, algo que ni permitía “cortar una manzana”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A casi un mes del hecho, el empresario confirmó que hasta ahora continúa su proceso para el reintegro del dinero mediante su seguro, aunque también aclaró que ese no es un inconveniente ni el motivo de su denuncia, sino, el objetivo es evitar que esto ocurra a otras personas, ya sea en otro país o en el nuestro.

Lea más: Gobierno dominicano impulsa amplia reforma tributaria ante efectos de crisis internacional