Un sacerdote antiguo compañero de misión del papa denuncia en España el drama migratorio

Lydon explicó a EFE que el papa quería visitar el archipiélago español de las Islas Canarias, donde acabó su visita a España ayer, viernes, "para subrayar la situación dramática de los migrantes, de los refugiados", donde el pontífice dio discursos centrados en la denuncia del drama de la inmigración masiva irregular que afecta a estas islas y en el deber de responsabilidad de Europa frente a ello.

Estas jornadas están organizadas por el Instituto Madre Cabrini sobre Inmigración, la Universidad de Villanova (Pensilvania, EEUU) y la Red Atlántica Eclesial de Hospitalidad, y su objetivo es ahondar en el empeño del pontífice de que los migrantes deben ser vistos como "personas de esperanza y dignidad".

Lydon, canadiense con nacionalizad peruana, participó en ellas junto a representantes de la Iglesia, del ámbito académico y de organizaciones no gubernamentales (ONG)

El sacerdote agustino relató que el año pasado se celebraron en Roma y que, tras pasar hoy por Tenerife (isla del archipiélago), se replicarán en otras partes del mundo "para despertar la conciencia humana y tratar mejor a nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados".

Lydon aseguró que, en su opinión, los testimonios que el León XIV escuchó en su visita a Canarias de la boca de migrantes y refugiados "fueron impresionantes", porque escuchar en primera persona a quien se embarca en un cayuco o una patera en busca de un futuro "es lo que mueve el corazón".

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Además, subrayó que la cercanía y la empatía son, para él, "la manera de tratar de cambiar la perspectiva pública sobre los migrantes: verlos como seres humanos que luchan por mejorar su situación".

La organizadora del evento, la profesora Michele Pistone, de la Universidad de Villanova y directora del Instituto Madre Cabrini sobre Inmigración, señaló a EFE que esta es una iniciativa ideada para trabajar en "problemas globales, y qué mayor problema global hay que la migración".

"Este es un asunto que nos concierne a todos desde una perspectiva interdisciplinar y global", enfatizó Pistone, quien cree que el mensaje de León XIV en Canarias "nos ayuda a recordar la humanidad" que ha de presidir la atención de la migración.

"Creo que está tocando el corazón de todo el mundo", pues "nos ayuda a ver que cada persona migrante es un ser humano", agregó.

Entre los ponentes del simposio figuran también Ousman Umar, fundador de NASCO Feeding Minds; el padre Steve Youm, involucrado en iniciativas pastorales de migración en África Occidental; el obispo Victor Ndione de Nuakchott; Fernando Redondo Pavón, de la Conferencia Episcopal Española, o José Félix Hernández, fundador de la ONG El Buen Samaritano.

El papa León XIV finalizó ayer su visita de siete días a España, en la que pasó por Madrid, Barcelona (noreste), y dos de las Islas Canarias (Gran Canaria y Tenerife).