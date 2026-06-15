El nobel Philippe Aghion reivindica la innovación como motor de la recuperación europea

Así lo manifestó este lunes mientras recibía el premio Europeo de Ciencia Hipàtia por parte del teniente de alcaldía de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, en el Saló de Cent del consistorio.

Aghion, catedrático en el Collège de France y autor de obras como 'The Power of Creative Destruction' (2021), centró su discurso en la necesidad de que Europa apueste por la "innovación de frontera", el desarrollo de tecnologías que superan los límites actuales de lo posible.

El experto advirtió de que las instituciones que sirven para el crecimiento por imitación, que es la estrategia económica donde el crecimiento se logra adoptando tecnologías ya existentes, no son las mismas que impulsan los grandes saltos tecnológicos.

En este sentido, urgió a los gobiernos a fomentar ecosistemas de investigación de excelencia como el Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés), el principal organismo de la Unión Europea para la financiación de la investigación de vanguardia.

Por su parte, el vicepresidente de la Academia Europea, Björn Wittrock, destacó durante la ceremonia la importancia del premio Hipàtia, creado en 2018, para consolidar a Barcelona como "capital europea de la ciencia".

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El jurado internacional concedió por unanimidad la sexta edición de este galardón a Aghion por sus aportaciones teóricas pioneras y su impacto global en las políticas públicas.

La distinción fue notificada al economista solo unos días antes de que la academia sueca le otorgara el Premio Nobel de Economía de 2025, compartido con los economistas Joel Mokyr y Peter Howitt.