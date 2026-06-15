Netanyahu reconoce que a veces discrepa con Trump: "Pasa en las mejores familias"

"La relación entre socios que se conocen bien implica estar de acuerdo en muchas cosas y a veces discrepar; eso pasa incluso en las mejores familias", dijo en su primera rueda de prensa tras el anuncio de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

"En Estados Unidos dicen que el presidente Trump hace todo lo que le pido, y en Israel dicen lo contrario: que yo hago todo lo que él me pide", dijo Netanyahu para añadir que "eso no es cierto" y poner en valor que el presidente estadounidense involucró a su ejército para luchar juntos contra su "enemigo común".

"Esto es admirable. Lo respeto", dijo sobre la actuación de Trump en Irán, aunque añadió que aún no sabe cuál es contenido del acuerdo anunciado y que se prevé firmar este viernes.

Sus declaraciones llegan después de las palabras de Trump sobre Netanyahu en las últimas semanas, calificándole de "persona difícil" y de "loco", y sugiriéndole que se mostrara más agradecido por el apoyo estadounidense.