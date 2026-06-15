Netanyahu reitera que Irán no tendrá armas nucleares "con o sin acuerdo" con EE.UU.

"Lo he defendido hasta el día de hoy y lo seguiré defendiendo en el futuro. Con o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares. Ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá", dijo Netanyahu en una convocatoria ante la prensa israelí en la que quiso enumerar los "logros" conseguidos tras esta guerra.

Entre los objetivos alcanzados, después de que voces de la oposición y gran parte de la opinión pública israelí le acusen de claudicar ante EE.UU., Netanyahu citó el daño "en cientos de miles de millones de dólares" causados a la economía iraní, así como el asesinato de los principales líderes del régimen y la destrucción de misiles y fábricas.

"Pero aquí está lo más importante. Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de la aniquilación nuclear", insistió el mandatario.

"Significa que millones de ustedes, ciudadanos israelíes que me escuchan ahora, todos ustedes, estuvieron en grave peligro", añadió.

Sin embargo, cuando Israel pidió al gobierno de Donald Trump que este se sumase a un ataque conjunto sorpresa contra Irán, los objetivos fueron otros.

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Le describió a Trump un escenario en el que destruirían el programa de misiles iraní, debilitarían a un régimen incapaz de cerrar el estrecho de Ormuz y provocarían un levantamiento popular que lo derrocaría, según detalló el New York Times en un artículo sobre el encuentro de ambos mandatarios en la Casa Blanca el pasado 11 de febrero, 17 días antes de que iniciaran la guerra.

El acuerdo preliminar, que se espera se firme el viernes, prorroga por 60 días el alto fuego vigente desde el 8 de abril y asienta un marco negociador para futuras negociaciones sobre el acuerdo nuclear. Los compromisos garantizan la reapertura del estrecho de Ormuz y un progresivo levantamiento de sanciones a Teherán.

Aún así, Netanyahu aseguró que "la lucha no ha terminado" y que Israel seguirá "en guardia" y decidido a atacar si fuera necesario no solo a Irán, sino a cualquiera de quienes calificó como sus aliados en Oriente Medio.

"Hemos atacado de una forma sin precedentes. Lo hicimos en Gaza, en Líbano, en Siria, en Yemen, en los campamentos de refugiados de Judea y Samaria, lo hicimos en todas partes", dijo sobre las ofensivas bélicas que Israel ha librado desde finales de 2023, que han causado 73.000 muertos en Gaza.