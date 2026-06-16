La deuda externa de Bolivia llega a los 14.418,1 millones de dólares hasta mayo de 2026

Del monto total, 10.173,6 millones de dólares (70,6 %) corresponden a la deuda multilateral y 1.904,3 millones (13,2 %) a la bilateral, según un reporte del ente emisor.

Además, los títulos de deuda suman 2.286,9 millones de dólares (15,9 %) y la deuda a privados, 53,3 millones (0,4 %).

Uno de los principales acreedores multilaterales de Bolivia es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el que la deuda a mayo alcanzó los 4.394,8 millones de dólares, es decir, el 30,5 % del total.

Entre estos prestamistas también están el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, con 3.330,4 millones de dólares (23,1 %); y el Banco Mundial, con 1.719,3 millones (11,9 %), entre otros.

Por países, China es el principal acreedor de Bolivia, con 1.068,4 millones de dólares, y le siguen Francia, con 680,1 millones; Alemania, con 93,5 millones; Corea del Sur, con 32,7 millones; Italia, con 11,1 millones, y España con 9,1 millones, entre otros.

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La economía boliviana arrastra desde 2023 una crisis que se agravó con las protestas y bloqueos de carreteras iniciados a principios de mayo pasado por sindicatos obreros, campesinos del altiplano y seguidores del exmandatario Evo Morales (2006-2019) que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

Las pérdidas económicas por los bloqueos superan los 2.760 millones de dólares, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI).

Antes de los conflictos, los organismos internacionales calcularon que este año la economía boliviana disminuirá el 3,3 %, tras la contracción del 1,58 % en 2025.