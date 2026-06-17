Adelantan la fecha de puesta en libertad del rapero Sean “Diddy” Combs

Esta es la nueva fecha prevista para que la estrella del hip-hop salga de la prisión federal en Nueva Jersey, tras ser sentenciado a 50 meses de cárcel el pasado año por delitos relacionados con la prostitución, informa The Hollywood Reporter (THE).

La nueva fecha aparece en el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos y supone la segunda vez que se modifica la salida de Combs de prisión.

Sus abogados están impugnando el veredicto de culpabilidad que recibió en el juicio con jurado de mediados del año pasado por dos cargos relacionados con la prostitución.

La nueva fecha de liberación, establecida para febrero, supone un adelanto sobre la original, fijada inicialmente para el 4 de junio de 2028.

La Oficina Federal de Prisiones no quiso comentar el motivo del cambio, indicando que “no divulga información sobre las condiciones de reclusión de ninguna persona, incluidos los planes de liberación”.

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Sin embargo, entre las razones conocidas por las que se podría adelantar la fecha de liberación se incluyen la reducción de condena por buena conducta y los créditos obtenidos en programas y actividades aprobados, agrega el medio estadounidense.

Los abogados de Combs eligieron Fort Dix como la prisión ideal para su cliente por su cercanía a su familia. En octubre, sus hijos pidieron a un juez federal de Nueva York que liberara al cantante tras más de un año de encarcelamiento.

El artista de 56 años cumple una sentencia de más de cuatro años de prisión, tras ser condenado en 2025 por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución.

El también productor musical y empresario fue exonerado de los delitos más graves que afrontaba, de tráfico sexual y crimen organizado, tras un juicio de dos meses.

La Fiscalía acusaba a Diddy de forzar a sus ahora exnovias a mantener encuentros maratonianos con trabajadores sexuales masculinos que normalmente incluían consumo de drogas, como éxtasis o ketamina, y que podían durar días.