Directivos de OpenAI, Meta, Google, Anthropic y ocho más se suman a la cumbre del G7

Entre los dirigentes de las tecnológicas y de las firmas de Inteligencia Artificial figuran los estadounidenses Sam Altman (OpenAI), Alexandr Wang (Meta), Demis Hassabis (Google), Dario Amodei (Anthropic) y Marc Benioff (Salesforce), y el francés Arthur Mensch (Mistral AI).

También representantes de Cohere (Canadá), Synthesia (Reino Unido), Sakana AI (Japón), Black Forest Labs (Alemania), Domyn (Italia) y Sarvam AI (India), según la lista facilitada hoy por la presidencia francesa del G7.

"Hoy almorzaremos aquí con los chicos de los negocios, con los chicos de las tecnológicas", había dicho este miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, al comienzo de una reunión sobre desequilibrios macroeconómicos mundiales con la que comenzó, con una hora de retraso, la tercera y última jornada de la cumbre del G7, bajo presidencia gala.

Macron lanzó ese comentario -captado por los micrófonos de la prensa- a los demás líderes del G7 (Estados Unidos, Canadá, Alemania, el Reino Unido, Italia y Japón) y a los de los cinco países invitados a esta cumbre (India, Corea del Sur, Egipto y Kenia, además de Brasil).

La reunión centrada en la inteligencia artificial y en garantizar su despliegue seguro, rápido y eficaz abordará los desafíos asociados al desarrollo de estas tecnologías, con especial atención a la protección de los menores en el entorno digital.

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Según la presidencia francesa del G7, el debate busca medidas para hacer frente al ciberacoso, los contenidos ilícitos y la adicción a las pantallas, así como mecanismos para asegurar que la experiencia de los menores en las redes sociales sea adecuada a su edad.

También están en el punto de mira los riesgos vinculados a la inteligencia artificial, especialmente en relación con los agentes conversacionales utilizados por niños y adolescentes.

La participación de los ejecutivos de esas plataformas responde a la voluntad de Macron de impulsar un multilateralismo eficaz que incorpore a los principales actores tecnológicos en la definición de las reglas de gobernanza de la inteligencia artificial.