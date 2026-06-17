El jurado distingue a Koch por su contribución a "extender las fronteras de la humanidad"

Según recoge el acta el jurado que ha sido leída este mediodía en Oviedo, norte de España, por el jefe del Ejecutivo de Asturias y presidente del jurado, Adrián Barbón, la "ejemplaridad" de ese trabajo colectivo "se proyecta a todos" a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: "Tierra, sois un equipo".

Koch (Grand Rapids, Michigan, 1979) es una de las tripulantes de la misión Artemis II de la NASA que en abril hizo historia al orbitar la Luna, poniendo fin a más de medio siglo sin presencia humana en el satélite natural.

La candidatura de la astronauta estadounidense, que se ha impuesto a otras treinta y cinco de dieciséis nacionalidades, fue propuesta por el diplomático y directivo empresarial Ricardo Martí Fluxá, quien preside la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

Koch toma el relevo como ganadora de este premio del Museo Nacional de Antropología de México, que fue distinguido como "heredero de una larga tradición en defensa y preservación de una parte esencial del patrimonio antropológico de la humanidad".

En las ediciones más recientes, este premio recayó sobre la agencia Magnum Photos (2024), la ong Mary's Meals (2023), el arquitecto japonés Shigeru Ban (2022), el chef español José Andrés y su organización World Central Kitchen (2021) y los sanitarios españoles en primer línea contra la covid-19 (2020).

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De este galardón también han sido merecedores otras personalidades e instituciones como la Unión Europea (2017), la ONCE (2013), los 'Héroes de Fukushima' (2011), Unicef (2006), Ingrid Betancourt (2008), J.K. Rowling (2023), Adolfo Suárez (1996) o Stephen Hawking (1989).

El de la Concordia ha sido el último de los ochos premios que concede anualmente la Fundación Princesa de Asturias, que este año alcanzan su cuadragésimo sexta edición.

Las otras distinciones han recaído en la cantante estadounidense Patti Smith (Artes); la productor cinematográfica Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades); los científicos David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica); la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Internacional); el escritor Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales); el futbolista Leo Messi (Deportes), y el escritor británico Julian Barnes (Letras).

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.