El papa dice que dar justicia y reparación a víctimas es un mandato para la Iglesia

El papa hizo estas declaraciones al recibir en audiencia a integrantes del “Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor” de Latinoamérica (CEPROME).

En su discurso, el papa recordó que en su reciente viaje apostólico a España habló a los obispos "sobre el dolor de quienes han sido heridos por quienes debían cuidarlos" y afirmó que "la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado"

Y agregó que "esta tarea, a pesar de ser principal responsabilidad de quienes somos llamados a ser pastores, es un mandato para todos en la Iglesia, y algunos, como ustedes, la han asumido incluso en el ámbito profesional".

El papa agradeció la labor de estas asociaciones que fortalecen "las redes de colaboración entre las Iglesias locales y las instituciones civiles, promoviendo la cultura de la prevención y del cuidado de los más vulnerables".

"Mi deseo es que todos los espacios en la Iglesia, ya sean físicos o virtuales, sean verdaderamente lugares para el encuentro fecundo con Jesucristo, libres de miedos, sospechas o desconfianzas", añadió el pontífice estadounidense.