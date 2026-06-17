En 50 años el 31 % de los españoles será mayor de 65 años y el 40,4 % habrá nacido fuera

El INE, que avisa de que sus proyecciones no son una predicción sino que muestran la evolución que seguiría la población en caso de mantenerse las tendencias demográficas actuales, apunta que el grueso del crecimiento se produciría en los próximos 15 años, con 4,2 millones de habitantes más, un 8,6 %, hasta superar los 53,8 millones en 2041.

Este aumento de la población será debido exclusivamente a la migración internacional, ya que el saldo vegetativo negativo durante todo el periodo sería superado por el saldo migratorio positivo en todos los años del período.

Por eso, la población nacida en España disminuiría paulatinamente del actual 79,8 % del total al 59,6 % en 50 años.

Así, la ganancia neta de población debida a migraciones sería de 2,7 millones de personas en los cinco primeros años proyectados, de 6,3 millones hasta 2040 y de 15,5 millones hasta 2075.

El número de nacimientos, que ya comenzó a aumentar levemente, seguiría creciendo hasta 2042.

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A partir de 2061 los nacimientos podrían comenzar a aumentar de nuevo debido a la llegada a las edades de mayor fecundidad de generaciones cada vez más numerosas. No obstante, siempre estarían por debajo de las defunciones, advierte el INE.

El número medio de hijos por mujer mantendría un leve pero progresivo aumento del 1,10 actual a 1,16 en el año 2040.

La esperanza de vida al nacimiento alcanzaría en 2075 los 87 años en los hombres y los 90 en las mujeres, que son 5,6 y 3,5 años, respectivamente, más que ahora.

Pese a esta mayor esperanza de vida, el número de defunciones continuaría creciendo hasta alcanzar su valor máximo en 2064.

Ante el descenso de la natalidad y el aumento de las defunciones, en España habría siempre más defunciones que nacimientos (saldo vegetativo negativo) durante los 50 próximos años.

Por edades, la población entre 20 y 64 años, que actualmente supone el 60,9 % del total, pasaría a representar el 54,5 % en 2052 y se recuperaría en parte, hasta el 54,5 %, para 2076.

El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 21,1 % del total, alcanzaría un máximo del 30,9 % en torno a 2076.

El INE también hizo una proyección de hogares, y los unipersonales serían los más frecuentes en 15 años (el 30,6 %) si se mantienen las tendencias demográficas, desbancando por primera vez a los de dos personas (30,5 %), y calcula que en 2040 habrá un total de 21,9 millones de hogares en España, un 11,1 % más que en la actualidad.