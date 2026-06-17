FundéuRAE: "Ghana", pero también "Gana"

En los medios de comunicación en español se ven ejemplos de ambas: “Ghana solamente ha faltado al Mundial de 2018”, “Durante el último año, el Gobierno de Ghana ha trabajado en este proyecto” o “Antoine Semenyo es una pieza fundamental en la estructura de la selección nacional de Gana”.

El “Diccionario panhispánico de dudas” indica que “Ghana” es el topónimo que tradicionalmente se ha empleado en los textos en español, pero señala que la adaptación plena “Gana”, sin “h”, es también adecuada.

Por eso, todos los enunciados del principio pueden considerarse apropiados. Lo que sí es desaconsejable es mezclar las dos formas en los distintos componentes de un mismo artículo (titular, pie de foto, etc.), como se ve en alguna ocasión.

Cabe señalar que, en caso de emplear “Ghana”, el gentilicio indicado es “ghanés”, mientras que el de “Gana” es “ganés”.

Por último, la capital del país es “Acra”, que es la forma adaptada y la recomendable, y no “Accra”, grafía propia del inglés y ajena a la ortografía del español.

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