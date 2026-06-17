La princesa Mette-Marit se somete con éxito a un trasplante de pulmón

"El trasplante de pulmón ha sido un éxito hasta el momento" dijó Arnt Fiane, cirujano cardiotorácico y jefe del Programa de Trasplante de Corazón y Pulmón del Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet, citado en un comunicado de la Casa Real.

Mette-Marit seguirá ingresada en el hospital durante las próximas semanas, de acuerdo con el protocolo habitual en ese tipo de intervenciones, indica el comunicado.

"Se trata de un procedimiento rutinario para ajustar la medicación, controlar posibles complicaciones y llevar a cabo la rehabilitación", explicó Are Holm, catedrático de Medicina de la Universidad de Oslo y especialista en neumología del Rikshospitalet.

El príncipe heredero, Haakon, modificará su agenda para dar apoyo a su esposa durante su recuperación.

El comunicado de la Casa Real anuncia que la próxima actualización se dará cuando la princesa sea dada de alta en el hospital.