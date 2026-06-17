La XIX Conferencia Ópera Latinoamérica arranca en Lima para llevar artes a nuevos tiempos

El célebre Teatro Municipal de Lima acogió la ceremonia de presentación de este encuentro internacional de ópera que pretende convertirse en un espacio de conversación, de actualización y de análisis y también un lugar para iniciar y concretar proyectos colaborativos.

"La OLA existe para que nos acompañemos y apoyemos en esta trayectoria, para que nos escuchemos, crezcamos, nos inspiremos y potenciemos mutuamente, llevando así a la ópera a nuevos lugares, nuevos públicos y nuevos tiempos", expresó la directora ejecutiva de la Red Ópera Latinoamérica, Paulina Ricciardi.

"Esperamos que sea un encuentro productivo y, sobre todo, que sea un espacio que fortalezca las relaciones humanas", añadió Ricciardi.

Tras admirar un colorido pasacalles típico de la sierra andina de Lima con Las pastoras de Yuyos, la organización del encuentro destacó que, en el marco del festival, este jueves se va a representar 'La púrpura de la rosa', la primera ópera compuesta e interpretada en América, que llega a los escenarios 325 años después de su origen.

La directora general del Teatro Municipal de Santiago y presidenta de la Red Ópera Latinoamérica, Carmen Gloria Larenas, expuso que en los próximos días, a través de encuentros, talleres y conferencias, se van a abordar temas como el liderazgo y gobernanza de proyectos culturales, algo esencial en "tiempos complejos".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Larenas sostuvo que algunos de los retos a los que se enfrentan las artes vivas son la irrupción de la tecnología, la renovación de los públicos, la crisis general de la educación, la polarización y el protagonismo del ser humano en la civilización futura.

"Las artes son una manera de construir sentido. Sin duda, el debate que viene es ético, ¿cuál será el límite que acordemos entre la tecnología y el humano? No está de más recordar cuál es nuestro reducto, la emoción, la emoción que es humana, que nos permite expresar y transformar tantas otras, el dolor, la soledad, la alegría, incluso la misma realidad", señaló.

Agregó que la ópera debe actualizar su manera de llegar a la población, de la mano de la mercadotecnia y la tecnología, para ser atractivos para los nuevos públicos, algo que dijo, "es más complejo que hace unos años".

"Ser espacio de encuentro es una excepción en el mundo de hoy y por eso debemos recordarnos y recordar que lo somos espontáneamente para un público transversal, diverso y amplio. Convocamos a vivir una experiencia que le habla a todas las personas", declaró.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inauguró formalmente el encuentro y celebró que durante estos días, Lima se convierte en un espacio de diálogo donde se compartirán experiencias, conocimientos y buenas prácticas sobre liderazgo, gobernanza y sostenibilidad.

"Creemos firmemente que la cultura no es un elemento accesorio del desarrollo urbano. Es uno de los pilares fundamentales. Una ciudad que invierte en cultura es una ciudad que fortalece su identidad, promueve la inclusión, impulsa la creatividad y genera mejores oportunidades para sus ciudadanos", aseguró.