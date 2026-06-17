León XIV asegura que fue a España para animar a superar cualquier forma de división

"En el caso de España, he podido notar con alegría cómo la gente, de todas las edades y condiciones, esperaba la visita del papa: en todas partes he encontrado multitudes que me han dado la bienvenida con gran cariño. Este hecho no era algo que se pudiera dar por descontado y merece una reflexión", expresó el papa en su catequesis de la audiencia general, en la que repasó su reciente viaje.

Y destacó que "naturalmente, esta participación expresa, ante todo, como decía, la fe del pueblo español; al mismo tiempo, considero que manifiesta la necesidad generalizada de reencontrarse unidos sobre un fundamento verdadero y profundo, no ideológico ni de interés parcial".

"Ese fundamento que solo Cristo, en último término, puede asegurar, y que el Evangelio, a través de las necesarias inculturaciones, puede transmitir a la vida de los pueblos. Puede hacerlo porque su mensaje responde plenamente a estas dos exigencias: la búsqueda de la verdad y la sed de justicia", agregó.

Explicó que, por su parte, su mensaje en España fue el de animar "a superar cualquier forma de división y de contraposición, y a cultivar siempre la comunión, el diálogo, la unidad en la diversidad".

"He percibido, a través de los diversos encuentros, la necesidad de escuchar en la voz del Papa el Evangelio de la esperanza para esta humanidad nuestra de hoy, muy afectada por las consecuencias negativas de un modelo de desarrollo engañoso", añadió.

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Y al respecto citó su encuentro con el niño que en una parroquia de Barcelona le leyó una carta, el de las víctimas de abusos "que piden ser escuchadas", los detenidos que le esperaban en la cárcel Brians 1 de la ciudad condal, los jóvenes llenos de inquietudes y de proyectos o los migrantes en los centros de acogida de las Canarias.

Sobre la etapa en Canarias, el papa afirmó que "el fenómeno migratorio es complejo y requiere planes de acción orgánicos y concertados" pero invitó sobre todo a cultivar el "diálogo entre las personas y entre los pueblos, el encuentro con espíritu de fraternidad, que permite descubrir y apreciar recíprocamente los valores de los que el otro es portador".

"Este camino no es fácil; requiere buena voluntad y la ayuda de Dios, pero es el camino que conduce a la civilización del amor", ha subrayado.