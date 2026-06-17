Los documentos fundacionales de EEUU se exhibirán en Miami en el 250 aniversario del país

La exposición en el centro de Miami, abierta al público del 20 de junio al 5 de julio, es parte de la gira nacional 'Freedom Plane: Documentos que forjaron una nación', en la que "por primera vez viajan juntos" para exhibirse, explicó a EFE Patrick Madden, director ejecutivo de la Fundación de los Archivos Nacionales.

"No sé cómo lo habríamos hecho sin Miami porque es realmente un ejemplo del pueblo estadounidense y del crisol de culturas que es Estados Unidos. Así que, para nosotros, tenerlos aquí el 4 de julio es una representación especial que se remonta a las raíces de nuestra fundación hasta el día de hoy", destacó en una entrevista.

La muestra incluye un grabado de William Stone de la Declaración de Independencia, los Artículos de Asociación y los Juramentos de Lealtad firmados por George Washington, Alexander Hamilton y Aaron Burr.

También exhibe el Tratado de París, una impresión preliminar de la Constitución y el acta de votos de las delegaciones estatales.

Madden avisó que, si las personas acuden al Museo Nacional de los Archivos en Washington D.C., "no verían esta exhibición porque los documentos están en bóvedas la mayor parte del tiempo".

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"Esta exposición se organizó en honor al 250 aniversario de Estados Unidos, y esta es una forma de brindar acceso al público estadounidense. Así que uno de nuestros objetivos fue trasladar estos documentos del área fundacional a través del país, sacarlos de Washington y compartirlos", expuso.

Los objetos viajan bajo "alta seguridad" y en los museos hay un control del "tipo apropiado" de atmósfera, humedad y temperatura, añadió.

La gira pasó ya por Kansas City, Atlanta, Los Ángeles, Houston y Denver, y después estará en Dearborn y Seattle.

Pero la muestra en Miami destaca porque los archivos pasarán ahí el 4 de julio, justo cuando se cumplen 250 años de la declaración de Independencia, además de ser "una de las ciudades más diversas" de Estados Unidos, resaltó Natalia Crujeiras, directora del Museo de Miami, en una entrevista con EFE.

Crujeiras señaló que la ciudad es "de gente que viene de todas partes del mundo, ya sean los nuevos residentes o los hijos o los nietos de gente que vino a Estados Unidos buscando oportunidades", por lo que "realmente el patriotismo no es siempre heredado, es algo que se logra por decisión, por trabajo, sacrificio y dedicación".

"Entonces, en muchos sentidos, tiene quizás más profundidad y más reconocimiento que Miami sea anfitriona de estos documentos para el 4 de julio, precisamente cuando esta nación cumple 250 años y espero que nuestra comunidad tenga la oportunidad de venir y de reflejar cuál es el país que queremos construir en el futuro", manifestó.

Para el 4 de julio, el museo tendrá una celebración especial con música, comida y actividades familiares, incluyendo un reconocimiento a estudiantes que ganaron un concurso en el que compartieron sus ideas para el futuro de Estados Unidos.