Modi discute sobre comercio con Starmer y Carney al margen del G7 antes de cita con Trump

En estos encuentros, Modi discutió el reciente acuerdo comercial con el Reino Unido, además de asuntos de defensa y cooperación.

El mandatario indio encadenó reuniones bilaterales con los presidentes de Kenia, William Ruto, y de Egipto, Abdelfatah al Sisi, con quienes discutió las prioridades de las economías emergentes en un impulso a su pretendido rol de líder del Sur Global.

Modi publicó también en X su reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, centrada en inversión y cooperación económica.

La India tiene previsto cerrar su agenda en Évian tras varias reuniones durante la jornada de este miércoles con Alemania y los altos representantes de la Unión Europea, que asiste de forma permanente con estatus de observador.

La agenda bilateral de Modi se produce al tiempo que el G7 debate la reducción de la dependencia de minerales críticos por parte de China, un asunto en el que la India busca presentarse como una alternativa, con Nueva Delhi explorando negocios mineros en Chile, Birmania y Rusia.

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Tras protagonizar un breve saludo informal el martes con Donald Trump, que adquirió eco en los medios locales por ser su primer encuentro físico en 16 meses, Modi se reunirá con el presidente estadounidense para intentar afianzar una relación plagada de altibajos.

El encuentro llega tras las fricciones comerciales causadas por los aranceles punitivos de Washington, tensiones por la mediación durante la crisis militar con Pakistán en 2025, y condenas diplomáticas por la reciente muerte de tres marineros indios en un ataque de las fuerzas estadounidenses en el marco de su guerra contra Irán.