Pakistán facilitará la repatriación de 30 marineros iraníes en el océano Índico

“A Pakistán le complace facilitar la repatriación de 30 ciudadanos iraníes”, escribió en X el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, quien indicó que los tripulantes del buque encallado fueron rescatados en alta mar por el barco británico MMA Valour.

Islamabad espera que ambos grupos lleguen a la ciudad portuaria de Karachi para ser repatriados a Irán en los próximos días, indicó el canciller.

A principios de mes, fuerzas estadounidenses interceptaron el petrolero Davina y a sus 22 tripulantes por presuntamente violar las restricciones impuestas por Washington al comercio marítimo de Teherán, según autoridades estadounidenses.

El Davina, un superpetrolero con capacidad para transportar hasta dos millones de barriles de petróleo crudo, ya había sido objeto de sanciones estadounidenses en octubre de 2024 por comerciar crudo iraní, según datos de seguimiento recogidos por el medio local Dawn.

"Mantenemos una estrecha coordinación con las autoridades iraníes, estadounidenses y británicas para garantizar el tránsito seguro y el pronto regreso de nuestros hermanos iraníes a su patria", añadió el jefe de la diplomacia.

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La asistencia sucede casi un mes después de que Pakistán mediara en la repatriación de otros 20 ciudadanos iraníes que habían sido retenidos tras la incautación de embarcaciones por parte de Estados Unidos, en una operación coordinada tras consultas con el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, y otras autoridades.

Según la Cancillería paquistaní, el traslado de los miembros de la tripulación era una medida "para fomentar la confianza" en plenos esfuerzos de Islamabad para mantener el diálogo entre Teherán y Washington.

El domingo, el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, en su papel de mediador, fue el encargado de anunciar el acuerdo marco de paz para frenar tres meses de hostilidades entre la Administración de Donald Trump y el régimen de los ayatolás en Irán.