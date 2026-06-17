Rusia aumentó un 40 % exportaciones de minerales y petróleo a ASEAN en el primer trimestre

"En medio de la crisis en el Estrecho de Ormuz durante el primer trimestre de este año, Rusia incrementó sus suministros de minerales y petróleo en un 40%", sostuvo Reshétnikov durante el foro empresarial Rusia-ASEAN que se celebra en la ciudad rusa de Kazán.
El ministro añadió que Rusia, que a finales de mayo amenazó a Armenia con suspender el suministro de petróleo y gas por su acercamiento a la Unión Europea, "sigue siendo un proveedor fiable de recursos energéticos para los países de la ASEAN".
Reshétnikov expresó su confianza en firmar próximamente contratos de suministro a largo plazo y desarrollar conjuntamente una infraestructura de almacenamiento y distribución.
"Ello garantizará la seguridad energética y precios competitivos", señaló.
El representante ruso celebró que en los últimos diez años el volumen comercial entre Rusia y la ASEAN creciera un 58 %, alcanzando los 21.000 millones de dólares, mientras las exportaciones rusas aumentaron un 44 %.
Subrayó el incremento de las exportaciones de productos agrícolas, especialmente la carne, cuyas ventas se multiplicaron por 50 en el mencionado período de tiempo, y los fertilizantes, que se triplicaron. Al mismo tiempo, Rusia incrementó sus importaciones de la región en un 70 %.
"En los últimos diez años, hemos incrementado nuestras importaciones procedentes de los países de la ASEAN en un 70%. Estamos adquiriendo activamente materias primas agrícolas, maquinaria, equipos, vehículos, productos químicos, textiles, ropa y calzado", explicó.
La anterior cumbre Rusia-ASEAN tuvo lugar en octubre de 2021 en formato virtual debido a la pandemia del coronavirus. Kazán, capital de la república de Tatarstán, ya acogió la cumbre del grupo BRICS en 2024.