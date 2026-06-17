Telegram recurre ante los tribunales de India el bloqueo de su app por fraude en exámenes

El Gobierno restringió el acceso a Telegram hasta el próximo 22 de junio, un día después de la celebración del examen NEET, para frenar a "mafias organizadas" que estafan grandes cantidades de dinero a estudiantes ofreciendo exámenes falsos como la prueba oficial.

Según el portal indio especializado LiveLaw, un juez del alto tribunal accedió a escuchar la apelación de Telegram este mismo miércoles.

"Esto perjudica a más de 150 millones de usuarios comunes de Telegram en la India, no a las personas internas que filtraron los materiales del examen", declaró en X el CEO de la empresa, Pavel Durov, el martes.

Las autoridades también ordenaron a Telegram desactivar la función de edición de mensajes ya enviados al menos hasta nueve días después del examen, ya que, según indican, estaba siendo utilizada para fingir filtraciones de las pruebas.

"Las medidas se han tomado en interés del orden público, en respuesta al uso organizado de la plataforma por parte de redes de fraude para estafar a los aspirantes que se presentan a la repetición del examen NEET (UG) 2026", declaró la Agencia Nacional de Exámenes (NTA) en un comunicado el martes.

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La organización india Fundación para la Libertad en Internet (IFF) calificó la medida como una respuesta desproporcionada, y señaló que el bloqueo días antes del examen afecta a miles de estudiantes que usan la 'app' para estudiar.

"Es importante tener en cuenta que la filtración de los exámenes se originará dentro del sistema, entre personas con acceso interno y a lo largo de la cadena de impresión y logística, siendo la plataforma el último eslabón de la cadena de distribución", añadió la IFF en un comunicado.

El examen NEET fue cancelado de forma retroactiva en mayo, cuando más de dos millones de aspirantes ya habían tomado la prueba, luego de que salieran a la luz casos de fraude y filtraciones masivas de las respuestas.

Las autoridades anunciaron que el examen se repetiría el 21 de junio.

En medio del clima de desconfianza, el Gobierno puso a la Fuerza Aérea a custodiar las respuestas del examen para prevenir filtraciones.

El Buró Central de Investigaciones (CBI) del país afirma haber destapado operaciones por valor de hasta 180.000 dólares en transacciones fraudulentas, y mantiene una investigación penal para proteger la integridad de una de las pruebas más importantes del país.

El caso ha desatado una ola de indignación contra el Gobierno, al que la oposición y sindicatos estudiantiles acusan de incapacidad para garantizar la transparencia de las pruebas.

El Partido de las Cucarachas, un movimiento político juvenil que ha sacudido al país desde mayo, ha canalizado esta indignación exigiendo en una gira de protestas por toda la India la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, a quien responsabilizan del escándalo.