Zapatero niega ante juez que ejerciera influencia para favorecer a la aerolínea Plus Ultra

Zapatero, el primer expresidente del Gobierno español imputado por la justicia, está declarando este miércoles ante el juez Calama, responsable de la investigación, en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental.

Además, se suma el delito fiscal y de contrabando que recientemente le imputó el magistrado por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía durante un registro.

El expresidente y antiguo líder del Partido Socialista (PSOE), al que pertenece el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, contestó a las preguntas del juez hasta las 11:00 hora local, cuando se celebró un receso tras el cual continuará con su declaración.

Zapatero está contestando primero a las preguntas del magistrado y se espera que continúe con las que le formule su abogado, Víctor Moreno.

En la declaración está presente también la Fiscalía y la acusación popular, unificada en el opositor Partido Popular (PP, derecha), cuyo letrado Alberto Durán fue el único por parte de las acusaciones en poder acceder a la sala.

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Como hizo al conocerse su imputación, Zapatero insistió ante el extenso interrogatorio del juez en que no ha influido ante ninguna administración pública en favor de Plus Ultra, negando así la principal tesis de la investigación, según apuntan fuentes jurídicas consultadas por EFE.

Pese a defender su inocencia, el juez le sitúa en el "vértice" de una trama de tráfico de influencias para la que aportaría sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel" de cara a conseguir decisiones y ventajas a favor de terceros, esencialmente de Plus Ultra.