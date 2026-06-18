Alcalde de municipio mexicano invita a festejar el Día del Padre con "chicas buena onda"

En México, el Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio. Este 2026, la fecha es el próximo 21 de junio, aunque el alcalde avisó a los padres que el festejo se llevará a cabo el viernes 19 de junio.

La invitación fue hecha por el propio funcionario mediante un video publicado en las redes sociales.

"Papás, ¿cómo están? A todos nuestros papás de nuestro municipio de Naranjo (...) esta invitación, este video es para decirles que vengan este viernes a festejar (...) como ustedes se merecen. Habrá un show de comedia, comida, bebida, botana, regalos, son muchas sorpresas para que se lo pasen a lo grande", dice el alcalde en el video.

"Habrá también por ahí unas 'chicas buena onda' para que pongan más ambiente en la noche y toro mecánico, muchas sorpresas, regalos. Y por último, decirle tres cositas: que no lleven niños, no lleven niños para que la pasen de lo mejor, se diviertan a lo grande y también pedirles que si desean hacerlo, lleven por ahí una hielera y con algunas bebidas, son bien recibidos, es su día y lo festejen", agrega.

El funcionario pide también a las mamás dar permiso a los papás. "Déjenlos ir, déjenlos ir mamás, se la pasarán en lo grande, ahí lo vamos a cuidar. Así que, papás, los esperamos".

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La polémica invitación ocurre un día después de que la alcaldesa del municipio de Tenancingo, en el Estado de México (centro), Nancy Nápoles Pacheco, quien el pasado 1 de junio, denunció haber sido privada de su libertad, fue acusada por la Fiscalía estatal por la presunta simulación de un autosecuetros para obtener un rescate de 40 millones de pesos (2,3 millones de dólares) que saldrían del erario y ayudarían a cubrir un desfalco en el municipio.