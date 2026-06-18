Asfura lamenta muerte de siete policías en accidente por exceso de velocidad en Honduras

Desde Alemania, a donde viajó el lunes desde Honduras, Asfura transmitió a través de un video sus "condolencias a las familias que perdieron un ser querido en este trágico accidente que hoy enluta a la Policía Nacional y a Honduras".

El mandatario manifestó también su solidaridad con los afectados y deseó una "pronta recuperación" a los heridos en el percance, ocurrido este miércoles en el sector de El Rodeo, departamento central de Comayagua.

Asfura confió en que Dios alivie el "gran dolor" de las familias de los fallecidos y les brinde fortaleza "cada día más".

Según el informe preliminar de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el siniestro se produjo cuando el conductor de un vehículo de carga perdió el control en una pendiente pronunciada tras superar la "velocidad crítica" permitida para esa condición vial.

Esto provocó que el vehículo de carga volcara, se arrastrara e invadiera el carril contrario, colisionando contra la unidad policial, en el que viajaban 33 agentes que regresaban a Tegucigalpa, la capital hondureña, tras recoger indumentaria en el departamento central de La Paz.

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El subcomisario del Sistema de Investigación de Accidentes de Tránsito de la DNVT, Darwin Hernández, informó que el caso ya fue remitido al Ministerio Público (Fiscalía) para que inicie la investigación formal y deduzca las responsabilidades del chófer.

El accidente ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en Honduras. Ante la gravedad de la situación, Hernández urgió al Parlamento a modificar la Ley de Tránsito vigente, la cual data de 2005.

"Han pasado 21 años sin cambios significativos, y la realidad vial ha cambiado completamente”, explicó Hernández.

Los accidentes de tráfico representan la segunda causa de muerte en Honduras, superados únicamente por los homicidios, según fuentes oficiales.

De acuerdo con las últimas cifras institucionales, Honduras registra 945 muertes por accidentes de tránsito en lo que va de este año, lo que representa un incremento del 4,4 % en comparación con las 905 reportadas en 2025.