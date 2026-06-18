Bolsa de México pierde 0,06 %, liga dos sesiones de pérdidas y baja a 68.265,11 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. El viernes los mercados en Estados Unidos permanecerán cerrados por la conmemoración del Día de la Liberación", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Añadió que debido a esta fecha este día ocurrió el llamado 'Triple Witching', donde expiran simultáneamente las opciones sobre acciones, futuros sobre índices bursátiles y contratos de opciones sobre índices bursátiles, "lo que generó mayor volatilidad en el mercado y aumentó su volumen de operaciones".

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ligera pérdida del 0,06 % para ligar dos sesiones a la baja".

Al interior del mercado mexicano, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras: Sigma (-3,17 %), Walmex (-2,9 %), Alsea (-2,83 %), Kimberly-Clark (-2,58 %) y Orbia (-2,41 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento de este miércoles el rendimiento del índice mexicano en lo que va de junio es del -0,47 % y en el año es del 6,15 %.

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En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,36 unidades por billete verde, frente a los 17,33 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 320,7 millones de títulos por un importe de 223.861 millones de pesos (unos 1.374 millones de dólares).

De las 689 empresas que cotizaron en la sesión, 387 cerraron con sus precios al alza, 277 registraron pérdidas y 25 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del consorcio industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el 6,75 %; de la minera Fresnillo (FRES), con el 6,13 %, y del Grupo Hotelero Santa Fe (HOTEL), con el 4,93 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la productora y comercializadora de alimentos Sigma Foods (SIGMAF A), con el -3,17 %; de la cadena de supermercados Walmart de México (WALMEX), con el -2,9 %, y de la comercializadora de medicamentos Corporativo Fragua (FRAGUA B), con el -2,88 %.