Ecuador extradita a Estados Unidos a dos cabecillas del grupo criminal Los Choneros

Los hombres salieron de Ecuador sobre las 11:00 hora local (16:00 GMT) en un avión del Departamento de Justicia estadounidense hacia Nueva York y ya "se encuentran allá para pagar por el daño que han hecho no solamente al país, sino a otros países más como Estados Unidos", agregó Reimberg en una rueda de prensa realizada en Guayaquil.

El ministro indicó que estas extradiciones son "parte de la cooperación" que el Gobierno tiene con Estados Unidos, y que ya tienen "en la lista a otras personas más" que esperan enviar "en las próximas semanas".

"Esto me pone muy contento porque una vez más se demuestra que prefieren hoy ser extraditados estos delincuentes a permanecer en la Cárcel del Encuentro", afirmó Reimberg en referencia a la prisión de máxima seguridad construida por iniciativa del presidente Daniel Noboa e inspirada en el modelo carcelario de Nayib Bukele en El Salvador.

En esa cárcel, sobre la que pesan denuncias por parte de familiares de presos y de organizaciones defensoras de derechos humanos por supuestas torturas y falta de alimentación y atención médica, están recluidos líderes criminales y políticos como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y el exvicepresidente correísta Jorge Glas.

El alto funcionario dijo que Patucho Celso y Topo eran requeridos por la Justicia estadounidense por presuntos delitos como narcotráfico, tráfico de armas y otros; los mismos por los que fue extraditado en julio del año pasado el máximo líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), quien está ahora recluido en una cárcel de Nueva York a la espera de un juicio.

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Topo es considerado como el segundo al mando de Los Choneros y es líder de Los Fatales, una facción de este grupo criminal vinculado al mexicano Cartel de Sinaloa. Fue detenido en septiembre pasado en la provincia amazónica de Napo por el presunto delito de tráfico de armas y enviado a la Cárcel del Encuentro.

Mientras que Patucho Celso, también recapturado en septiembre en una zona costera del país, es denominado por el Gobierno como el "líder invisible" de Los Choneros, pues "construyó su poder manejando los hilos de esta organización, controlando operaciones y realizando alianzas desde la clandestinidad", según dijo en ese entonces el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Los Choneros es una de las bandas criminales catalogadas como "terroristas" por el Gobierno de Noboa, en el marco de la "guerra" que declaró en 2024 a estos grupos, a quienes se les atribuye la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino.

Estados Unidos y Argentina también han declarado a Los Choneros, y a su rival más poderoso en Ecuador, Los Lobos, como "organizaciones terroristas".