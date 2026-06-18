La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1,26 %

En tanto, el índice general S&P BYMA avanzó 0,81 %, a 139.348.621,81 puntos.

Entre las líderes, las que más subieron fueron las de BBVA Argentina (+4,5 %) y Banco Macro (+3,9 %), mientras que las que más bajaron fueron las de Telecom Argentina (-4,1 %) y Transener (-0,9 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con alzas de hasta el 1 %, en tanto que el índice de riesgo de Argentina bajó a 429 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 10 pesos, a 1.470 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.450,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 10 pesos, a 1.485 pesos para la venta.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street), subió 0,2 %, a 1.508,28 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 0,5 %, a 1.468,31 pesos por unidad.