Ministerio paraguayo advierte de una alta probabilidad de un "fuerte" fenómeno de El Niño

En un comunicado, la cartera de Agricultura indicó que existe "una elevada probabilidad" de que el fenómeno de El Niño, que calienta las aguas oceánicas por encima de lo normal y provoca alteraciones climáticas, se presente en Paraguay en junio y permanezca entre seis y nueve meses, incluso hasta abril de 2027.

"Los modelos climáticos indican además una alta probabilidad de que el evento alcance categorías de intensidad moderada a fuerte durante la primavera y el verano (entre septiembre y abril), períodos considerados estratégicos para la producción agropecuaria del país", alertó la institución.

Según el mensaje, "el exceso de precipitaciones asociado a El Niño podría afectar etapas críticas de los cultivos", provocar disminuciones en el rendimiento y deteriorar la calidad de la producción.

Por ello, el ministerio instó a los productores a "adoptar medidas de prevención y adaptación para minimizar posibles pérdidas", al tiempo que advirtió sobre una "posible mayor incidencia" de enfermedades fúngicas y plagas.

Por su parte, el sector pecuario paraguayo alertó que las altas temperaturas combinadas con elevados niveles de humedad podrían generar estrés térmico en los animales, afectar su desempeño productivo e "incrementar el riesgo de enfermedades parasitarias, podales y respiratorias".

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Entre las recomendaciones, el ministerio mencionó el mejoramiento de sistemas de drenaje, la selección de variedades más tolerantes al exceso de humedad y la planificación de las siembras que consideren las perspectivas climáticas, garantizar sombra y agua limpia para los animales, entre otros.

El Niño es un fenómeno climático natural que se produce cada pocos años por el calentamiento anómalo de una amplia zona del océano Pacífico tropical y que puede alterar los patrones de lluvia, temperatura, sequía y tormentas en distintas regiones del planeta.

Los productos primarios, como soja, trigo, maíz y semillas, constituyen el principal componente de las ventas externas de Paraguay, al acumular el 42,2 % del monto de las exportaciones entre enero y mayo pasado, según datos del Banco Central de Paraguay (BCP).

La carne y la menudencia bovina representaron el 13,7 % de las exportaciones paraguayas hasta mayo.