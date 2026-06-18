Perú alcanza un superávit comercial anual de 43.049 millones de dólares a abril pasado

El banco emisor señaló que la cifra de abril fue superior en 1.626 millones de dólares a la del mismo mes de 2025 y que, en lo que va del año, la balanza comercial alcanzó un superávit de 16.171 millones de dólares, mayor al conseguido en el mismo periodo de 2025, cuando llegó a 8.555 millones de dólares.

En abril pasado, las exportaciones de Perú sumaron 9.329 millones de dólares, con lo que fueron superiores en 51,1 % en comparación con similar mes de 2025, debido al incremento de 33 % del precio promedio de las ventas al exterior.

Este incremento fue impulsado principalmente por las mayores cotizaciones internacionales de los principales productos de exportación, especialmente cobre y oro, así como por el alza en los precios del petróleo crudo, el café, la harina de pescado y el plomo, este último favorecido por el contenido de plata presente en sus embarques.

El BCRP agregó que el volumen exportado aumentó en 13,7 %, favorecido por los mayores embarques de oro y de concentrados de cobre, luego que en abril de 2025 diversas minas acumularan inventarios de cobre debido a oleajes anómalos.

En lo que va del año, hasta abril, las exportaciones alcanzaron un total de 38.054 millones de dólares, lo que representó un aumento del 40,8 % en comparación con el mismo periodo de 2025, favorecido por la subida de 36,2 % de los precios.

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Por su parte, las importaciones se elevaron en abril en 34 %, al llegar a 6.025 millones de dólares, principalmente por un incremento en los volúmenes de bienes de consumo duraderos, derivados de petróleo y bienes de capital, precisó el banco.