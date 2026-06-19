La Bolsa de París cae un 0,55 % por la prudencia de los inversores sobre Oriente Medio

La plaza francesa terminó la jornada en los 8.421,14 puntos, con 22 valores en rojo, uno sin cambios y 17 en verde. En la semana, el CAC-40 terminó con un repunte del 0,8 %.
Encabezaron las caídas del CAC-40 la empresa de lujo Hermès (-2,35 %), el fabricante de lentes EssilorLuxottica (-2,28 %) y el grupo de cosmético L'Óreal (-1,91 %).
Subieron el fabricante de automóviles Renault (3,88 %), la farmaceútica Sanofi (1,09 %) y la petrolera TotalEnergies (1,04 %), este último un valor refugio cuando se exacerban las tensiones geopolíticas.