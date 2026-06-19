La ola de calor en Francia podría igualar a la de 2003, que marcó un récord de muertes

"Las jornadas de principios de (la próxima) semana podrían situarse entre los días más calurosos jamás registrados", alertó Voirin.

La directora de Météo France señaló que varios departamentos podrían pasar el domingo al estado de máxima alerta por calor, el rojo, en un momento en el que más de la mitad de ellos está en alerta naranja, la segunda más grave.

Las temperaturas rondarán o incluso superarán el fin de semana en varias partes del país los 40 grados centígrados durante el día y habrá mínimas de 25 grados, lo que se considera como noches tropicales.

Ante la gravedad de esta ola de calor, que afecta a gran parte del país, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prevé activar este sábado un centro interministerial de crisis en el Ministerio del Interior.

El calor también ha impactado ya en la circulación de trenes (71 anulados en toda Francia) y ha provocado el cierre de 150 establecimientos escolares en todo el país. También se han aplazado numerosas pruebas orales de bachillerato.

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Una activación de la alerta roja podría ampliar la anulación de varios eventos al aire libre.

Debido a la alerta naranja, varias Fiestas de la Música de localidades francesas han sido canceladas, así como citas deportivas, como un maratón de relevos el domingo en París.

Sin embargo, la Fiesta de la Música de París -la mayor del país, con una afluencia de decenas de miles de personas en las calles-, se mantiene por el momento, aunque algunos conciertos de este evento ya se han anulado.

El concierto de Bruno Mars en el estadio de Saint-Denis se mantiene también de momento.