Canícula en Europa dispara alertas en Italia y deja récords de calor en Francia y Portugal

Italia declaró una alerta roja este jueves para Roma y otras cuatro ciudades ante la ola de calor en Europa occidental, que dejó récords de temperaturas para un mes de mayo en Portugal y Francia.

Desde principios de esta semana Europa atraviesa una ola de calor inédita y precoz para un mes de mayo de primavera, que ha afectado particularmente a Francia, el Reino Unido e Italia.

Este fenómeno, llamado por los expertos “cúpula de calor”, trae aire cálido procedente del norte de África, y permanece atrapado bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental, lo cual ha provocado temperaturas propias del verano boreal que empieza el 21 de junio.

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Muertes vinculadas directa e indirectamente al calor

Francia y Reino Unido registraron varias muertes que las autoridades vinculan directa o indirectamente con el calor. En Portugal, la ministra de Salud afirmó que las temperaturas provocaron un repunte de hospitalizaciones.

En el centro de ese país ibérico, los termómetros alcanzaron los 40,3 ºC en la localidad de Mora, indicó el jueves la agencia meteorológica nacional, una cifra que supera el pico de 40 ºC reportados en mayo de 2001.

Italia, de momento, se ha librado de temperaturas tan altas pero este jueves las autoridades instaron a la población de Roma y otras localidades a permanecer alejados del sol.

“Estamos sudando mucho”, dijo a AFPTV la turista española Nana Martínez, quien trataba de refrescarse afuera del Coliseo este jueves, cuando el mercurio marcaba 32 ºC.

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Tanto ella como María Ángeles Mellinas Tello, otra turista, afirmaron “beber mucha agua” y “ponerse siempre a la sombra” en cuanto pueden.

“Y los sombreros. ¡Imprescindible el sombrero!”, agregaron.

Este jueves, el Ministerio de Salud declaró la alerta roja, el nivel más alto, en Roma, Florencia, Bolonia, Turín y Brescia.

Esto implica “una situación de urgencia (ola de calor) susceptible de provocar efectos perjudiciales en la salud de personas sanas y activas, y no solo en los grupos de riesgo como las personas mayores, los niños más pequeños y las personas con enfermedades crónicas”, precisó el ministerio.

Los científicos señalan que el cambio climático inducido por el ser humano está intensificando fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones.

Estragos en Roland Garros

Lo peor del calor parece haber pasado en el Reino Unido, que también registró récords para mayo, pero no remite en Francia.

En Angoulême-La Couronne, en el sudoeste, alcanzaron 37,8 ºC, un máximo nacional para un mes de mayo, según Météo-France.

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También en el suroeste, una escuela cerró hasta el viernes por la tarde porque en sus pasillos se llegó a 53 ºC el martes, lo que hizo enfermar a algunos alumnos, dijo un funcionario local.

“Uno incluso se desmayó y vomitó”, dijo Florian Deygas, un funcionario de la región de las Landas.

El calor afecta también París, que podría encadenar una racha insólita de ocho días por encima de 30 ºC en mayo, y causa estragos en el torneo de tenis de Roland Garros, en las afueras de la capital.

El italiano Jannik Sinner, gran favorito en la competición, se derrumbó por el calor y perdió en segunda ronda contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El personal del recinto rocía las pistas de tierra batida con agua después de cada set. Y al finalizar cada jornada, inundan las pistas y las empapan “para reponer con agua las distintas capas que componen la arcilla”, explicó el jefe de mantenimiento, Philippe Vaillant.

Temperaturas “extraordinariamente altas” para esta época del año

En España, la agencia nacional de meteorología, Aemet, emitió avisos por calor para el viernes en zonas del noreste y del norte, donde se preveían hasta 37 ºC.

Este organismo evocó temperaturas “extraordinariamente altas” para esta época del año, con niveles propios del verano, aunque prevé una bajada en la próxima semana.

En Roma, Josh Ren, un turista estadounidense, contó que adaptó sus rutinas ante las altas temperaturas.

“Levantarse temprano, empezar a hacer tus cosas antes, hacer muchas pausas (...) ir al museo, quedarse un poco más dentro (de los sitios) en las horas de más calor...”, enumeró.

Las olas de calor como la que afecta actualmente parte de Europa podrían costar caro a las economías europeas y a sus finanzas públicas, mermando el crecimiento y los ingresos fiscales, alertó este jueves un estudio de Allianz Trade.